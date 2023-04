T-jater bundelt verhalen van ‘oorlogskinderen van nu’

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer theatermaker Dinie van Oort over een zowel integere als indringende voorstelling van de T-jater Stars, die 7 mei in Geldermalsen in première gaat: Will we ever be free?