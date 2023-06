Té slimme machines of verdwijnende banen door AI? Dit bedrijf is er niet bang voor: ‘Laat maar komen’

Worden machines uiteindelijk slimmer dan de mens? Gaan bepaalde banen straks verdwijnen? Volgens het Dordtse softwarebedrijf Codeless Technology, dat werkt met kunstmatige intelligentie, hoeven mensen zich daar geen zorgen over te maken. ,,Het is alsof je een enthousiaste stagiair naast je hebt zitten: diegene wil graag en snel, maar je moet wel even nakijken wat hij doet.”