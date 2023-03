Ted Janse was zo gek van spinnen dat hij zijn eigen sportschool opende

GO Sharing overgeno­men door Turks bedrijf, scooters keren volgende week terug op straat

DEN BOSCH/WAARDENBURG - Het Waardenburgse GO Sharing, bekend van de duizenden felgroene deelscooters en deelfietsen, is gered. Het bedrijf is overgenomen door BinBin, de grootste aanbieder van deelvervoer in Turkije. De scooters en fietsen van GO Sharing keren volgende week terug op straat.