Tegenslag op tegenslag wordt WNC te veel; Waardenburgse club keert terug naar de eerste klasse

GJS-doel­man Den Haan (43): ‘Niets te zoeken in eerste klasse? Kom op zeg, we gaan voor de prijzen’

GJS begint de nacompetitie om een plek in de eerste klasse zaterdag in Dalem tegen Arnemuiden. Bij winst krijgen de Gorcumers een week later, weer thuis, te maken met de winnaar van Nivo Sparta - GRC 14. De 43-jarige (!) doelman Raymon den Haan blikt vooruit.