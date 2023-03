Terug van weggeweest: het Elstars-Borrelconcert

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Deze keer Nico de Groodt van Elstars MuziekTheater uit Tiel over de terugkeer van het EMT-borrelconcert én de open repetitie op 21 maart.

Na afgelopen najaar uitgepakt te hebben met de musical Curtains, die vanwege corona tweemaal moest worden uitgesteld, was het even stil rondom Elstars MuziekTheater (EMT).

Maar inmiddels zit de ruim twintig jaar oude vereniging, die Tiel als thuisbasis heeft, volgens EMT-speler Nico de Groodt ‘weer helemaal in de flow’. Op 19 maart is er om 16.00 uur in Zinder Tiel ‘eindelijk weer’ een welbekend borrelconcert.

Quote Bij Zinder kunnen we nóg meer doen met het toneeldeel en de belichting.

Volgens De Groodt is het EMT-borrelconcert ‘een beproefd concept’: ruim een uur muziek met een drankje en nazit voor een vriendenprijsje: ,,We hebben jarenlang borrelconcerten gehouden, boven bij De Beurs in Tiel. De laatste was in 2017. Nu pakken we de draad weer op: in de Zinderzaal, waar we tegenwoordig ook repeteren. Hoe leuk de Beurszaal ook is, bij Zinder kunnen we nóg meer doen met het toneeldeel en de belichting.”

‘Het toneeldeel’ hoort bij EMT: ,,De borrelconcerten hebben altijd een thema en daar doen we ook altijd wat op theatraal gebied mee. De laatste keer was het thema bijvoorbeeld Songfestival en het publiek mocht toen stemmen op de songs die we zongen”, vertelt De Groodt.

,,Het thema op 19 maart is Singing Cities. Al zingend bezoeken we steden en plaatsen. Natuurlijk is hierbij weer ruimte voor publieksparticipatie.”

Van Titanic tot Curtains

De borrelconcerten werden voorheen steevast tussen grote musicalproducties van EMT gegeven. De Groodt: ,,Na Titanic in 2019 waren we er weer klaar voor, maar ja: toen kwam corona. Daarna waren we druk met Curtains. Corona heeft erin gehakt bij de vereniging, maar we zitten inmiddels weer boven de veertig leden en het koor is op volle sterkte. Maar het is natuurlijk altijd leuk als er nieuwe mensen bij komen.”

EMT houdt daarom op 21 maart, ook in Zinder, vanaf 20.00 uur een open repetitie: ,,Iedereen vanaf 16 jaar kan dan vrijblijvend komen kijken: of EMT ook iets voor ze is en bij ze past. We gaan die avond een liedje instuderen en een nieuwe choreografie leren. Deelname is gratis en verplicht tot niets.”

