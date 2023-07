Teruggetreden bestuurder Lingecollege tóch aan het werk: ‘Dit vergroot ons gevoel van onveiligheid’

Wordt GeoFort verkozen als Mooiste Fort van Nederland? ‘Wij voegen bijzondere inhoud toe’

Het GeoFort is een stap dichterbij om het Mooiste Fort van Nederland te worden! Van de 88 forten die meededen aan de verkiezing, sleepte het fort in Herwijnen genoeg stemmen binnen om in de top 5 te belanden. Directeur Willemijn Simon van Leeuwen legt uit waarom zij denkt dat het fort nog steeds kanshebber is om de verkiezing in september te winnen.