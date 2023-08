Thijs Römer is schuldig • Echtpaar (71 en 74) zwaargewond na heftig ongeval met Trabant

Gebroeders Geens stelt toekomst veilig op Nederland­se markt: “Moeilijke periode gehad, maar alles komt goed net voor onze 35ste verjaardag”

Het waren even donkere tijden voor het familiebedrijf Gebroeders Geens uit Hoogstraten, gekend van de Knikmops en de Rollmops, Eind juni was de overeenkomst met hun exclusieve distribiteur voor de belangrijke Nederlandse markt afgelopen, maar ze gaan nu een samenwerking aan met Handelsonderneming Veluwenkamp én met de Nederlandse Machine Maatschappij. “Gelukkig maar want volgend jaar vieren we onze 35ste verjaardag”, zegt Marleen Geens.