Tiel ietwat ongemakkelijk akkoord met sociaal wooncomplex in dure buurt

Liever kleine woonruimtes voor senioren

Nu is de gemeenteraad deze maand aan zet om het bestemmingsplan goed te keuren en dat geeft – zo bleek woensdagavond bij de voorbespreking – bij nogal wat fracties een ongemakkelijk gevoel op te leveren. Ze hebben veel opmerkingen van bewoners gehoord en vooral het CDA lijkt daar gevoelig voor: of dít soort woningbouw wel in déze wijk hoort?

Zij zien liever bijvoorbeeld kleine woonruimtes voor senioren, die in die buurt grotere vrijstaande woningen kunnen achterlaten. Meer fracties dubben daarover, maar die laten het tekort aan sociale woonruimte toch wat zwaarder wegen. Of ze juichen gemengd bouwen juist toe. Tiel telt zo’n tweeduizend woningzoekenden in de sociale sector.

Nieuwe JOP van tafel

Waar ook zorg over is, en in dit geval ook met name bij de VVD, is het JOP (jongerenontmoetingspunt) dat er al is en opgeknapt zou moeten worden. De gemeente heeft dat plan losgekoppeld van de woningbouw, maar de buurt vreest toenemende overlast. Gezien de ophef wil de gemeente er nu de JOP weghalen en, als er behoefte aan is, een speeltuin in de omgeving maken.