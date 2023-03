Tiel lapt 75.000 euro extra energiekosten zwembad bij

met kaartje Provincie Utrecht kent hoog aantal sportscho­len: bekijk hier hoeveel er in jouw gemeente zijn

Even een uurtje spinnen of gewichtheffen? In de provincie Utrecht hoef je daarvoor niet ver te fietsen. Op iedere 9,4 km² is namelijk een sportschool te vinden, blijkt uit onderzoek van thuisstudieplatform Laudius. Koploper qua gemeentes is Veenendaal, waar op elke 1,1 km² een fitnessmogelijkheid is gevestigd.