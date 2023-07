Tiels pontje ’s zaterdags uit de vaart, want dan ‘minste hinder’

Het fiets- en voetveertje Pomona - dat de Waal over pendelt tussen Tiel en Wamel - is de laatste tijd geregeld op zaterdag en/of zondag uit de vaart ‘omdat die dag het minste pijn doet’. De oorzaak is volgens exploitant Blue Amigo een personeelstekort, maar daarover wil Tiels wethouder Frank Groen binnenkort in gesprek.