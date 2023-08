Tielse dierenambulance krijgt het steeds drukker, maar komt vrijwilligers tekort: ‘Vanaf vakantieadres nog diensten gedraaid’

Glasmuseum in Leerdam verhuist toch niet naar de binnenstad, en dat levert gemengde reacties op

Het Glasmuseum in Leerdam blijft voorlopig waar het nu zit: in de voormalige directeurswoning aan de Lingedijk. Daarmee komt er voor nu een einde aan de jarenlange discussie over de vraag of het museum geen plek verdient in de binnenstad. Toch blijven de meningen verdeeld. ,,We hadden tien jaar geleden door moeten pakken.”