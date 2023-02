Tieners op wintersport helpen bij schokkend busongeluk • Ook vannacht kans op Noorderlicht

LEVERANCIER WARMTEPOMPEN FAILLIET | Verkocht de afgelopen week failliet verklaarde webshop Warmte24.nl warmtepompen terwijl de eigenaar wist dat hij niet kon leveren? Het heeft er alle schijn van. Op de consumentenwebsite Trustview staan maar liefst 37 reacties van woedende klanten: ‘oplichters’, ‘geen zaken mee doen’, ‘onbetrouwbaar bedrijf’. Lees meer.



PARKEREN MOGELIJK PEPERDUUR | Parkeren in de Benedenstad in Nijmegen wordt mogelijk peperduur: de gemeente speelt met het idee 30 euro te gaan vragen voor een parkeerkaartje in de wijk. Dag en nacht, ongeacht hoe lang een auto wordt geparkeerd. Doel is overlast tegen te gaan.

PIZZA UIT DE AUTOMAAT | Knapperig is ie niet, wel warm. De kaas is volop aanwezig. En daarmee maakt de pizza uit de automaat aan de Nijmeegse Hatertseweg min of meer waar wat wordt beloofd.

OEKRAÏNE-UPDATE | De Russische invasie van Oekraïne heeft de ‘grootste schending van mensenrechten’ in de hedendaagse wereld ontketend. Dat zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres. Een Russisch vliegtuig, dat was gestationeerd op een luchtmachtbasis nabij de Belarussische hoofdstad Minsk, is tot ontploffing gebracht. Lees bij in ons liveblog.



NOORDERLICHT BOVEN NEDERLAND | Altijd al het noorderlicht willen zien en gisteravond niet gekeken? Vanavond kun je waarschijnlijk opnieuw een glimp van het bijzondere natuurfenomeen opvangen, maar dan moet je niet in de stad blijven hangen. Bjorn van Teeffelen organiseert normaal speciale reizen naar Spitsbergen voor het poollicht en deelt zijn tips om vanavond zélf van die spectaculaire foto’s te maken.



Bekijk beelden van het noorderlicht boven Terschelling gisteravond:

TERRASDRAMA | De jonge man (21) die in 2020 met zijn auto meerdere mensen aanreed op een terras in Gennep, krijgt een lichtere straf dan justitie twee weken geleden eiste. Onder invloed van lachgas reed hij met zijn Volkswagen Golf het terras van de Stadsherberg op. Zes mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Lees meer.



NIEUWE BEVING IN TURKIJE | Oost-Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving, die een kracht van 5,2 op de schaal van Richter had. Dat meldt het Europees-Mediterraan Seismologisch Centrum (EMSC). Eén persoon is overleden door de beving; 69 mensen raakten gewond. Zoek- en reddingsteams zijn bij vijf gebouwen ingezet, meldt de Turkse rampenautoriteit AFAD.



ZAKWAN HAALT Z’N ZUSJE OP | Zulfa (18) is sinds zaterdag veilig in Zwolle. ,,Dat is voor nu het allerbelangrijkste”, zegt haar broer Zakwan Alhalabi (38), die haar ophaalde uit Turkije. Zulfa heeft het syndroom van Down en verloor bij de aardbeving haar moeder en twee broers. Zelf raakte zij gewond maar overleefde wonder boven wonder. Lees meer en bekijk de video:



VROUW WINT RECHTSZAAK OM VILLA VAN 1 MILJOEN | Een scooterhandelaar kocht voor een miljoen euro een vrijstaande, rietgedekte villa in het buitengebied van Geesteren. Maar betalen deed hij vervolgens niet. En dus stapte de verkopende partij naar de rechter. Met succes.



BORDJE OP BEELD VERTELT DAT DICHTER OOK IEMAND HEEFT VERMOORD | Dichter Gerrit Achterberg (1905-1962) wordt sinds 1996 in Wageningen geëerd met een kunstwerk op de hoek van het Emmapark en de Nudestraat. Binnenkort hangt er bij het beeld een bordje, waarop te lezen valt dat Achterberg zijn hospita heeft vermoord en haar dochter heeft aangerand. ,,We vinden het belangrijk dat er bij het beeld ook enige context wordt gegeven”, zegt burgemeester Floor Vermeulen. ,,Dat er ook andere zaken worden vermeld dan dat hij een groot dichter was.” Lees meer.



KAPPEN EN DRAAIEN | De supporters van Vitesse moeten zich echt zorgen gaan maken over stadion GelreDome en daarmee de toekomst van hun club. Aanstaande woensdag wil de KNVB duidelijkheid over de huur. Bij De Graafschap zorgt interim-trainer Richard Roelofsen voor een frisse wind én goede prestaties. Wat als Poldervaart weer terug is?



Clubwatcher Lex Lammers en oud-voetballer Francois Gesthuizen bespreken in onze voetbalpodcast Kappen en Draaien alle belangrijke zaken rondom onze Gelderse clubs. Luister hier:

TIENERS IN ACTIE NA CRASH TOURINGCAR IN OOSTENRIJK | Een schokkend busongeluk bij de Oostenrijkse wintersportstad Schladming betekende voor vijf Twentse gezinnen een traumatisch begin van hun vakantie. Een bus met 32 passagiers verongelukte in de tuin van hun vakantiehuis. De families verleenden eerste hulp. Hun acht tieners worden door de hulpverleners extra geroemd voor hun goede optreden.



STIEKEM CONDOOM AFDOEN | Twee mannen uit Rotterdam staan dinsdag voor de rechtbank omdat ze tijdens de seks een condoom hebben afgedaan zonder medeweten van hun bedpartners. Volgens een woordvoerder van de rechtbank in Dordrecht zijn zulke strafzaken nog niet eerder voorgekomen. Lees meer.



ARRESTATIE OM VERMISTE WICO | Een 28-jarige man uit Borculo is maandag gearresteerd in verband met de vermissingszaak van Wico van Leeuwen. De aangehouden Borculoër wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij de mysterieuze verdwijning van zijn plaatsgenoot, die al sinds mei vorig jaar spoorloos is.



EMOTIONELE BRIDGET MAASLAND OPEN OVER MENTALE PROBLEMEN | Bridget Maasland heeft wel eens geen zin meer gehad in het leven. Dat vertelt ze in een emotionele aflevering van het EO-programma De kist, waar presentator Kefah Allush met haar praat over de dood en de zin van het leven. ‘Het is heel vermoeiend om in mijn hoofd te leven.’



Bekijk hier onze nieuws update van vandaag:

