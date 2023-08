Toegeven dat je iets mist

Boter bij de vis: Buren heeft ‘heel snel’ geld te verdelen voor leuke dingen

Wie voor zaterdag 2 september 12.00 uur een idee indient voor een activiteit in de gemeente Buren, hoort tweeënhalf uur later of de gemeente er subsidie aan geeft. Zelden maalden ambtelijke molens zo snel als bij het allereerste Burens Initiatievenfestival in Maurik.