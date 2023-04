Turmoil kan jury het meest bekoren en wint 32ste Parel van de Betuwe

Gordijnen gaan dicht, even later komt man naar buiten met volle tas: politie doet grote drugs­vangst

BREDA/GIESSEN – Dik twee kilo speed, een kilo crystal meth, een paar ons heroïne en ketamine en lsd-zegels. En vooral: bijna 45 kilo MDMA. Voor de vondst van al die drugs in oktober 2019 in een woning in Giessen houdt justitie een 35-jarige man uit Leerdam verantwoordelijk. Hij moest donderdag voorkomen.