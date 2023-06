Vandaag helder weer in West Betuwe

Zwaar geëmotio­neer­de trainer Oranje Wit na degradatie: ‘Het spijt me voor alle echte clubmensen’

Oranje Wit is door een terechte nederlaag bij Zuidland (3-1) afgezakt naar de tweede klasse, het vijfde amateurniveau, waar het in 2010 voor het laatst op acteerde. De grootste club van Dordrecht (1200 voetballende leden) vocht al vier jaar tegen degradatie, maar uiteindelijk viel het doek in de laatste wedstrijd van trainer Faysal Kadi Wahabi.