Vanmiddag en vanavond helder weer in West Betuwe

Eindexa­mens in volle gang, Sven Drent dendert door: ‘Maar naar bedrijfs­eco­no­mie kijk ik niet uit’

De één vindt het reuze spannend, de ander slaapt er geen seconde minder om. Maar dat het eindexamen iets bijzonders is in het leven van elke middelbare scholier, staat wel vast. De Gelderlander volgt een aantal van hen op hun weg naar hun felbegeerde diploma. Zo ook Sven Drent, die vwo doet op het Lingecollege in Tiel.