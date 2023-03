Varken Elsje ligt er geen minuut wakker van, maar een mening over haar heeft iedereen

Merwede­brug bij Gorinchem een nacht dicht zodat Rijkswater­staat kan testen of de klep goed werkt

De Merwedebrug bij Gorinchem wordt in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 maart in beide richtingen afgesloten voor snelverkeer. Rijkswaterstaat gaat die nacht een reeks van testen uitvoeren om te zien of de technische installaties nog goed functioneren.