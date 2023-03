‘Verkeersdeelnemers onderschatten gevaar van eigen rijgedrag’

Dierenambu­lan­ce Vianen heeft handen vol aan vogelgriep: ‘Vooral meeuwen zijn de klos’

De Dierenambulance Vianen en omstreken ziet het aantal gevallen van vogelgriep in de regio rond Gorinchem toenemen. Met name meeuwen lijken te worden getroffen door deze ziekte. ,,Maar inmiddels zien we ook meer dode watervogels, zoals eenden, meerkoeten.’’