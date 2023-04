Vermoedelijke drugsdealer (34) niet onder de indruk van berg aan bewijs: ‘Die drugs waren niet van mij’

Lokale ‘spoedzoe­kers’ en arbeidsmi­gran­ten in FruitVilla­ge

Ontwikkelaar Van Doorn Living hoopt in november de vergunning te hebben voor de bouw van FruitVillage in Geldermalsen. Er komt woonruimte voor internationale werknemers en voor studenten in de fruitsector. Daarnaast is er ruimte voor inwoners van West Betuwe die met spoed een tijdelijk onderkomen zoeken.