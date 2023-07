Verrassingsvaart met Blauwe Bever ‘landt’ in Betuwse uiterwaarde

Met video Man die eigen vrouw wilde laten vermoorden, krijgt flinke straf: ‘Hij gaf helemaal niets om anderen’

De 40-jarige Bart van D. uit Druten moet achttien jaar de cel in voor een moordpoging op zijn vrouw Kimberley. De rechtbank in Arnhem acht bewezen dat hij zijn handlanger Quinten de B. (29) met een lugubere moordopdracht naar de camping in Kerkdriel stuurde.