Voetbaloverzicht: WNC degradeert uit vierde divisie; Haaften wordt vierdeklasser

nacompetitievoetbal rivierenlandDe nacompetitie is in volle gang. In Rivierenland komen dit weekeinde zeven voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.