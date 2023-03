Voor de laatste keer de stokjes in neus en mond, GGD sluit alle coronatestlocaties: ‘Het is een hele rollercoaster geweest’

update | met videoDe tester kan na ‘tienduizenden’ testen weer de muziekstudio in, voor de geteste is het nog even spannend of hij dit weekend het vliegtuig in kan. Wat wel vaststaat, is dat vrijdagmiddag de allerlaatste coronatest van Gelderland-Zuid werd uitgevoerd in Tiel; en daarmee ook een van de laatste van Nederland. Na vandaag sluiten alle GGD-testlocaties de deuren.