Wadenoijen boos en bezorgd over nieuwe weg, maar dé oplossing voor iedereen bestaat niet

Diermeel of diervoeder: strijd over trucks op Avezaathse landwegge­tje dendert door

Hoe het verschil tussen diervoeder en diermeel moet worden gelinkt aan overlast van te veel vrachtwagens in de straat: voor de leek is het geschil tussen enkele bewoners van De Eng in Kapel-Avezaath en een semi-agrarisch bedrijf haast niet meer te volgen. Maar de strijdbijl is nog lang niet begraven.