Wat betalen de buren aan woonlasten? In deze gemeente betalen ze het minst

Bij de meeste mensen is hij inmiddels wel op de mat geploft: de jaarlijkse belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen. Voor sommige gemeenten verandert er weinig, maar in Den Haag en Zoetermeer betalen inwoners dit jaar een flink smak geld meer dan vorig jaar. Toch blijft de Hagenaar spekkoper. Daar betalen ze veel minder als je gaat kijken naar buurgemeenten.

75 euro meer voor afvalheffing, 33 euro meer ozb en bijna 23 euro extra voor rioolheffing. Een huiseigenaar met een meerpersoons-huishouden in Den Haag moet dit jaar gemiddeld bijna 822 euro betalen aan woonlasten, terwijl dit vorig jaar nog 691 euro was. In totaal is de gemiddelde Hagenaar dus ruim 130 euro meer kwijt, een stijging van ruim 19 procent. Dat klinkt fors. Toch mogen de Hagenaren niet klagen want in buurgemeenten moet nog steeds flink meer worden gelapt, blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis.



Zo moet een huiseigenaar in Wassenaar dit jaar 1418,99 euro aftikken. Vorig jaar lagen de woonlasten in de chique gemeente ook al hoog. Toen betaalden inwoners 1383,61 euro. De kosten voor afvalheffing (491,40 euro) bleven gelijk. Voor ozb kwam er ongeveer 28 euro bij en voor rioolheffing betalen Wassenaarders bijna 8 euro meer.

Huiseigenaren in Zoetermeer zijn dit jaar bijna 118 euro meer kwijt aan woonlasten in vergelijking met vorig jaar. Ze moeten nu 948,99 euro betalen, in 2022 was dit nog 831,23 euro. Vooral de ozb ging flink omhoog met ruim 62 euro. Voor afvalheffing kwam er 38 euro bij en 16,50 euro extra voor rioolheffing.

Een Delftse huiseigenaar is dit jaar ongeveer 44 euro meer kwijt aan woonlasten. In Delft kost het dit jaar 1087 euro, vorig jaar was dit 1043 euro. De kosten voor afvalheffing en rioolheffing bleven gelijk, maar de ozb ging wel flink omhoog.

In Leidschendam-Voorburg betalen huiseigenaren dit jaar 43 euro meer. De woonlasten zijn dit jaar in totaal 863,47 euro. Vorig jaar was dit 820,96 euro. De afvalheffing bleef gelijk, maar de ozb en rioolheffing namen allebei toe.

In Voorschoten schoten de woonlasten met ruim 52 euro omhoog. Huiseigenaren krijgen dit jaar een rekening van in totaal 1317 euro op de mat. Vorig jaar was dat 1265 euro. De rioolheffing bleef gelijk, de afvalheffing steeg met 36 euro en 16 euro extra ozb.

Er is wel goed nieuws voor huiseigenaren in Rijswijk, daar betalen ze dit jaar juist 41 euro minder. Dit jaar is het totaal aan woonlasten 882,61 euro. Vorig jaar was dit 923,69 euro. De ozb en rioolheffing gingen iets naar beneden, maar de daling is vooral te danken aan de afvalheffing die met 29 euro afnam.

Westlanders betalen dit jaar nog geen vijf euro meer voor woonlasten. In totaal betalen huiseigenaren in Westland dit jaar 967 euro. Vorig jaar was dat 964 euro. De ozb bedraagt dit jaar 329 euro, de afvalheffing 248 euro en de rioolheffing 293 euro.

Voor huiseigenaren in Pijnacker-Nootdorp verandert er weinig, wel betalen ze een beetje minder. De woonlasten zijn afgenomen met nog geen 2 euro. Het totaal bedrag is dit jaar namelijk 939,31 euro. Vorig jaar was dat 941,13 euro.

In Midden-Delfland betalen huiseigenaren dit jaar ongeveer 4 euro minder. De totale woonlasten zijn dit jaar 1008 euro. Vorig jaar was het 1.012 euro. Voor ozb moet 454,93 euro betaald worden, voor afvalheffing 343,90 en voor rioolheffing 209,40 euro.

Voor hondenbezitters liggen de verhoudingen iets anders. Een Hagenaar betaalt namelijk het meest van iedereen voor een hond: 137,28 euro. In Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland hoeven inwoners helemaal geen hondenbelasting te betalen.

