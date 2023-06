Wat gebeurt er met chaletpark als de Oekraïners weg zijn? ‘Is er al iemand die dat weet?’

Het chaletpark in Maurik voor vluchtelingen uit Oekraïne staat er nu bijna een jaar. En moet over ruim een jaar al weer weg zijn. Het is stil rond de veelbesproken opvangvoorziening. Raadslid Jur Marringa (PvdA/GL) vindt dat er hoognodig weer over gepraat moet worden: ,,Is er al iemand die weet wat er moet gebeuren?”