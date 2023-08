Weer wordt ‘t eten van elastieken een ooievaar fataal, nu in Herwijnen: ‘Snap niet dat ze op straat belanden’

Peperdure camera van NOS-ploeg op klaarlich­te dag gestolen in Tiel

Een cameraploeg van de NOS is dinsdag op klaarlichte dag in Tiel beroofd van een peperdure camera. Een tweetal dieven gooide met een baksteen een autoruit in en ging er met het tienduizenden euro's kostende stuk apparatuur vandoor. ,,Je hebt er gewoon geen fluit aan, er is geen amateur die dat ding kan bedienen.”