Weggebruikers opgelet! Prinses Beatrixlaan dit weekend afgesloten

Opknap­beurt voor zeven bruggen over Merwedeka­naal: ‘Soms tijdje omrijden’

De Zwaanskuikenbrug is van top tot teen ingepakt met doek en op de steigers die rondom haar zijn opgetrokken, zijn tientallen mensen aan het werk. ,,De kop is eraf: zeven bruggen over het Merwedekanaal krijgen de komende jaren groot onderhoud.’’