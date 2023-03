Wel een stempas, geen kandidatenlijst: honderd Culemborgse huishoudens krijgen verkeerde post

Vooral in het centrum ging het mis. Drie hele straten – de Goilberdingerstraat (46 adressen), de Lange Havendijk (35) en De Loentjes (10) – plus nog een aantal individuele adressen verspreid over de hele stad bleven verstoken van de kandidatenlijst. Als toelichting meldt een woordvoerder van de gemeente: ,,De afdeling burgerzaken heeft afspraken met een drukker met wie we al jaren samenwerken. Tot op heden is dat altijd naar volle tevredenheid geweest, dit jaar hebben we helaas een minder goede ervaring. Niet alles wat we besteld hebben, is conform afspraak geleverd.’’