West Betuwe ziet ruimte voor kleine windmolens

Dassen leggen spoorver­keer plat: zijn de Veluwe en de Achterhoek ook aan de beurt?

Op diverse plekken in het land rijden geen treinen vanwege de vrees dat door holen van dassen het spoor verzakt. Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties in het land dassen bij en onder het spoor. Ook op de Veluwe en in de Achterhoek doorkruisen spoorlijnen het leefgebied van de dieren.