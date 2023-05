Wie wil er een kanon hebben? De schatten van Buren blijken maar lastig te verkopen

Even vragen aan Stadsraad Asperen bindt strijd aan met zeer verslaven­de snus: ‘Twaalfja­ri­gen gebruiken en dealen’

In Asperen zijn er signalen dat twaalfjarige jongeren de zeer verslavende drug snus gebruiken en dealen. Stadsraad Asperen start daarom een campagne tegen de drug die in de vorm van tabakspoeder of nicotine is terug te vinden in een soort theezakje. De raad zet nu flyers en posters in om ouders en jongeren bewust te maken. Josephine van Eeden vertelt.