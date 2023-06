Wissel van de wacht bij bestuur Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel krijgt een nieuw gezicht in de raad van bestuur. Het hospitaal staat nu nog onder leiding van voorzitter Marc Hendriks en Wendy Bosboom, maar die eerste vertrekt en die laatste wordt voorzitter. Met de komst van Erik de Haan is het ziekenhuisbestuur weer compleet.