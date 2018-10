België kaapt iconische vinding ASML voor neus Nederland weg

Het gaat om een veelbelovende ontdekking die ASML een paar jaar terug als ,,bijvangst” deed bij. Onderzoekers in Veldhoven probeerden met een speciale laser extreem ultraviolet (EUV) licht te maken voor de nieuwste generatie chipmachines van ASML. Ze kwamen er achter dat bij de experimenten de radioactieve stof Molybdeen-99 vrijkwam. Die isotoop wordt in ziekenhuizen gebruikt bij de diagnose van ernstige ziektes, zoals kanker, via scans. En grote voordeel: er komt nauwelijks radioactief afval vrij.



De medische wereld reageerde meteen razend enthousiast en de vinding kreeg van de Nederlandse overheid zelfs de status van Nationaal Icoon. Maar in Nederland was er niemand die met een grote zak met geld klaarstond.



Nu gaat België er mee aan de haal: de Belgische overheid is wél bereid tot een subsidie van maximaal 52 miljoen euro. Daardoor kunnen de laatste technische studies rond de uitvinding plaatsvinden. Mogelijk kan Molybdeen-99 dan in 2024 echt geleverd gaan worden.



,,We hebben in Nederland alle mogelijke trajecten bewandeld, maar konden geen investering krijgen’', vertelde ASML aan het Financiële Dagblad.

Volledig scherm ASML in Veldhoven

Productielijn

Het nabij Charleroi gevestigde IRE is één van 's werelds belangrijkste producenten van medische isotopen en maakt die nu onder meer in het Noord-Hollandse Petten. Het Waalse bedrijf is zo enthousiast over de bij ASML ontwikkelde techniek, dat het in totaal ruim 100 miljoen euro wil investeren in een nieuwe productielijn die werkt met de nieuwe technologie. Mogelijk wordt ook een tweede productielijn gerealiseerd.



De fabriek moet in 2023 klaar zijn, waarna kan worden begonnen met de proefproductie.



Medische isotopen worden bij het maken van scans bij kankerpatiënten ingespoten. Het radioactieve materiaal hoopt zich op in uitzaaiingen die daardoor goed in beeld worden gebracht. Daarna vervalt de radioactiviteit in het lichaam ook weer snel. IRE is één van 's werelds belangrijkste leveranciers van het materiaal en maakt het nu nog in nucleaire reactoren zoals in Petten in Nederland. Dat gebeurt met gebruik van verrijkt uranium waardoor veel radioactief afval ontstaat.

Geen belemmeringen

Begin dit jaar maakte ASML bekend in IRE een partner te hebben gevonden voor het in de praktijk brengen van een nieuwe productiemethode van medische isotopen. Deze methode werd als ‘bijvangst’ ontdekt door ingenieurs van ASML toen zij met een elektronenstralen licht voor het maken van chips wilden ontwikkelen. Deze techniek is uiteindelijk niet gebruikt voor chipmachines.



Volgens onderzoeker Patrick de Jager van ASML zijn er geen fundamentele belemmeringen gevonden om tot productie over te gaan. „Vanuit ASML zullen we met een man of vijf de ontwikkelaars van IRE helpen om de productielijn op te zetten.”



Ook projectleider Veerle van der Steen van IRE zegt een groot vertrouwen in de technologie te hebben. „We krijgen van de Belgische overheid een subsidie van 52 miljoen euro om de plannen uit te werken. Daarna investeren we zelf in één of twee productielijnen bij onze hoofdvestiging in Fleurus in België. We verwachten vanaf 2023 de medische isotopen te kunnen leveren waardoor de beschikbaarheid toeneemt. Bovendien zonder daarbij radioactief afval te produceren.”

Volledig scherm Een ontwerp van een opstelling waarbij met laserlicht medische isotopen gemaakt kunnen worden met een uitvinding van ASML. © asml