Asteroïde 16 Psyche kan iedere aardbewoner schatrijk maken

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een missie aangekondigd naar een asteroïde (16 Psyche) die waarschijnlijk zoveel goud en platina bevat dat de opbrengst ervan, in theorie, iedere aardbewoner schathemeltjerijk kan maken. De totale waarde van de grondstoffen op 26 kilometer grote rots is namelijk een slordige 9.000.000.000.000.000.000 euro, oftewel 9 triljoen.

Hoewel de asteroïde door de grote hoeveelheden ijzer, nikkel en diverse edelmetalen extreem waardevol is, is het niet vooralsnog bedoeling om 16 Psyche te gaan ontginnen met mijnbouw. Volgens NASA heeft dat een aantal redenen. Allereerst kan de asteroïde pas astronomische bedragen opleveren als het ding compleet naar aarde wordt gebracht, in stukjes wordt gehakt en verwerkt. 16 Psyche naar onze planeet brengen is onmogelijk. Wel zou dat misschien in stapjes kunnen met peperdure mijnbouwmissies, maar ook dat is toekomstmuziek.

NASA wil met de onbemande missie, die in 2022 begint en vier jaar later afgerond zal zijn, ontdekken of er daadwerkelijk veel edelmetalen in 16 Psyche zitten. Waarschijnlijk wel, zo blijkt uit metingen die vanaf de aarde zijn gedaan. De asteroïde vliegt extreem ver weg tussen Mars en Jupiter en bevindt zich tussen de 378 en 497 miljoen kilometer van de zon. Het ding draait, net als de aarde, om de zon. Een baan duurt vijf jaar. Die van de aarde 365 dagen.