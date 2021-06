Astronomen ontrafelen mysterie: stofwolk verduisterde reuzenster

Eind 2019 stond de astronomische wereld even op zijn kop. De heldere oranje ster Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion werd plots donkerder. Even dacht men dat de reuzenster op ontploffen stond. Een onderzoeksteam onder leiding van de KU Leuven heeft nu aangetoond dat dit niet het geval is. De ster bleek zich gedeeltelijk te verschuilen achter een stofwolk.

Tijdens de overgang van 2019-2020 dachten astronomen even dat er een supernova zou plaatsvinden. De immense ster Betelgeuze stond plots wat minder helder aan onze nachthemel. Een gebeurtenis die zelfs met het blote oog waarneembaar was. Hoge resolutiebeelden gemaakt met de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) lieten duidelijk zien hoe het steroppervlak van Betelgeuze verduisterde. Deze ‘grote verduistering' duurde tot april 2020. Toen kreeg de reuzenster zijn normale helderheid terug.

Volledig scherm Beelden van de reuzenster Betelgeuze tijdens de 'grote verduistering' aan het einde van 2019 en het begin van 2020. © ESO/M. Montargès et al.

Dr. Miguel Montargès van de Sterrenwacht van Parijs was één van de wetenschappers die de ster vastlegden op beeld. Tijdens het onderzoek was hij werkzaam aan de KU Leuven. ,,Het is zeer uitzonderlijk dat we het uiterlijk van een ster op een tijdschaal van enkele weken zien veranderen’’, vertelt hij.

,,De instrumenten van ESO’s Very Large Telescope stelden ons in staat om de ster niet alleen als een punt te observeren, maar ook de details op zijn oppervlak te zien en gedurende de hele gebeurtenis in de gaten te houden.”

Deze unieke beelden zijn de enige die weergeven hoe het oppervlak van Betelgeuze veranderde. Ze werden in het toonaangevend tijdschrift Nature gepubliceerd.

Stofsluier

Maar er werden niet alleen beelden gemaakt. Het team ontrafelde ook het mysterie van hoe dit nu mogelijk was. De geheimzinnige verduistering werd veroorzaakt door een stofsluier. Die kwam tot stand door een combinatie van gasbellen en een temperatuurdaling op het oppervlak van Betelgeuze

Net zoals een pot kokend water heeft de ster ook gasbellen die naar het oppervlak komen. Kort vóór de ‘grote verduistering’ heeft de ster een grote gasbel uitgestoten die veranderde in een stofwolk toen het oppervlak van Betelgeuze daarna afkoelde.

Volledig scherm De positie van Betelgeuze in het sterrenbeeld Orion. © ESO/N. Risinger (skysurvey.org)

,,We zijn directe getuige geweest van de vorming van zogeheten sterrenstof”, zegt Montargès. De nieuwe resultaten tonen aan dat stofvorming zeer snel en dicht bij het oppervlak van een ster kan plaatsvinden.

,,Dit kan later trouwens als bouwmateriaal voor aardse planeten en levende organismen dienen”, voegt mede-onderzoeker Emily Cannon van de KU Leuven toe. ,,Het was spannend om getuige te zijn van het dimmen van zo’n bekende ster; voor ons als onderzoekers, maar ook voor amateurastronomen. Als je ’s nachts naar de sterren kijkt, lijken deze kleine, fonkelende lichtpuntjes onverstoorbaar. De verduistering van Betelgeuze verbreekt deze illusie.‘’