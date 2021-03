Beetje geluk en een flinke portie lef: vandaag wordt ‘ontzettend knap’ Nederlands vaccin goedgekeurd

Zuid-Afri­ka stopt met AstraZene­ca-prik: werken de coronavac­cins nog wel tegen nieuwe varianten?

7 februari Nu nieuwe coronavarianten ook in Nederland het traditionele virus wegdrukken, wordt die ene vraag steeds urgenter: werken onze vaccins wel? De wetenschappelijke wereld is er nog lang niet gerust op. In Zuid-Afrika wordt er voorlopig niet meer geprikt met het vaccin van AstraZeneca.