Beneluxparlement wil Einstein-telescoop vlakbij drielandenpunt

Premier Rutte en zijn Belgische collega/partijgenoot Charles Michel moeten als de bliksem aan de slag om dit prestigieuze project, dat ettelijke malen meer banen zou opleveren dan het net binnengehaalde Europese Medicijnagentschap, naar hier te halen, aldus het Benelux-Parlement, vertegenwoordigend orgaan van de drie Benelux-landen. ,,Aan deze kant van de aardbol zijn maar drie plekken geschikt: Sardinië, een streek in Roemenië en het Zuid-Limburgse heuvelland'', zo meldt het Parlement. ,,De diepe ondergrond is gesteente, daar bovenop ligt een grote laag löss die als dempend kussen werkt en alle aardse trillingen absorbeert, zodat je des te beter de zwaartekrachtgolven uit het heelal kunt waarnemen'', aldus initiatiefnemer en CDA-Kamerlid Martijn van Helvert.

Kandidaatvestigingsplaats

Het Zuid-Limburgse heuvelland wordt al sinds 2015 genoemd als kandidaat-vestigingsplaats. Even dreigden plannen om de oude zinkmijn van Moresnet te heropenen roet in het eten te gooien, maar die plannen zouden nu weer van de baan zijn. ,,Gelukkig'', aldus een duidelijke opgeluchte Van Helvert. ,,Zo’n afgelikte boterham als die oude zinkmijn mag natuurlijk nooit voorgaan op een prestigieus en supermodern project waar de hele wereld naar kijkt.''

Hij verwacht een miljoeneninvestering en ‘enkele duizenden banen’, plus een enorme wetenschappelijke impuls voor de universiteiten van Aken, Leuven en Eindhoven. Behalve de Parlementariërs uit de drie Benelux-landen is ook Noordrijn-Westfalen hoogst geïnteresseerd.

Wetenschappelijk bewijs

Dat er zwaartekrachtgolven moesten zijn in het heelal had de beroemde natuurkundige Albert Einstein al berekend, maar hij kon het niet bewijzen. Een paar jaar geleden, aldus Van Helvert, is het wetenschappelijke bewijs van hun bestaan wel geleverd, maar nu is nog heel veel detectie en studie van die zwaartekrachtgolven nodig om meer te weten te komen over de donkere materie waaruit het heelal grotendeels bestaat en over de donkere energie die het zou doen uitdijen.