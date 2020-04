Biologen verbijsterd na ontdekking langste ‘kwalsliert’ ooit

Groepen hitsige dolfijn­stie­ren zingen op ‘boy­band-achtige’ manier om vrouwtje te lokken

6 april Wetenschappers van de universiteit van Bristol in Groot-Brittannië hebben ontdekt dat groepen dolfijnmannetjes regelmatig op een ‘boyband-achtige’ manier harmonieus en synchroon geluidjes maken, waarmee ze met succes vrouwtjes lokken. De samenzang van de zeezoogdieren wordt door de experts vergeleken met de vocalen van groepen als ‘N Sync, Take That, One Direction en The Backstreet Boys. ‘Ook die zorgen met hun manier van zingen voor een ‘magnetisch effect op vrouwen’.