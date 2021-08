Boten zwaar beschadigd door ijzeretende bacteriën: moeten we ons zorgen maken?

Er loopt inmiddels een onderzoek naar de vraag waarom de bacterie zo is gaan woekeren, wat voor soort bacterie het is en hoe gevaarlijk hij is. Biotechnoloog Rob Elzinga van Microbial Analysis, een Gronings bureau dat onderzoek doet naar en advies geeft over bacteriën en biocorrosie, vertelt dat de ijzeretende bacterie in het kanaal vermoedelijk zo om zich heen kon grijpen, omdat de omstandigheden daarvoor gunstig waren.