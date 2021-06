Chinese Marsrover deelt nieuwe foto’s vanaf rode planeet, inclusief een selfie

BOEK Legendari­sche ontsnap­ping beschreven: Godsdienst­twist kostte Hugo de Groot bijna de kop

2 april POEDEROIJEN/ZALTBOMMEL - Hugo de Groot zou ‘het land nog grote diensten kunnen bewijzen’. Daags voor zijn onthoofding op het Binnenhof in Den Haag sprak Johan van Oldenbarnevelt deze woorden tegen zijn dienaar Jan Franken. Volgens Arnout van Cruyningen, schrijver van het boek De kist van Hugo de Groot was het niet ondenkbaar geweest dat De Groot ook ter dood veroordeeld zou worden in 1619.