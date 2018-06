Dagen waren vroeger ruim vijf uur korter

De wetenschappers gebruikten een combinatie van bestaande theorie en sporen in eeuwenoude rotsen om aan te tonen dat de aarde 1,4 miljard jaar geleden iedere 18 uur en 41 minuten om zijn as draaide. Ruim vijf uur sneller dan tegenwoordig dus. Ze publiceerden hun bevindingen in Proceedings of the National Academy of Sciences.



Het verschil wordt veroorzaakt door de maan, die ieder jaar zo'n vier centimeter verder van ons vandaan komt te staan. Dit vertraagt de rotatie van de aarde. Die vertraging is geleidelijk aan ontstaan en ging met duizendsten van seconden per jaar. En hij duurt nog steeds voort, wat betekent dat we er ieder jaar nog steeds een fractie van een seconde bij krijgen.