De onderbelichte kant van Erasmus: ‘Zijn vijfhonderd jaar oude humor is nog springlevend’

Laatste witte giraffe ter wereld krijgt bescher­ming tegen stropers

19 november Het is nog de enige witte giraffe die voor zover bekend op aarde leeft: een mannetje in een Keniaans natuurreservaat. Maar er zijn zorgen. In maart werden twee soortgelijke giraffes gedood. Daarom is het mannetje nu uitgerust met een gps-tracker.