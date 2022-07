‘De toekomst is ook aan het Frans, niet alleen aan het Engels’

WWF waarschuwt: in 2050 ruim vier keer zoveel plastic in oceaan

De oceanen raken steeds voller met plastic. Doordat de wereldwijde productie van plastic rond 2040 naar verwachting zal zijn verdubbeld, is de hoeveelheid plastic afval in de oceaan tegen 2050 ten opzichte van nu meer dan verviervoudigt. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

