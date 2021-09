Deen vindt 22 gouden objecten uit tijd voor Vikingen: ‘Leek op deksel van blikje zure haring’

Ole Ginnerup Schytz deed zijn vondst in december in Vindelev, net buiten Jelling. Hij had net een metaaldetector aangeschaft en liep over een stuk grond van een vriend. ‘Hij was nog niet tien keer met het apparaat op pad geweest', schrijft het Deense TV2 op zijn website. ,,Het zat vol krassen en onder de modder’’, zegt de Deen over het gebogen stukje metaal dat hij opgroef na het piepen van de detector. ,,Ik had er geen idee van, dus het enige wat ik kon bedenken was dat het leek op het deksel van een blikje zure haring.’’

Er bleken meer gouden voorwerpen te liggen. Ole Ginnerup Schytz deed een ‘prachtige vondst, een van de grootste in de Deense geschiedenis’, zegt Mads Ravn, onderzoeksdirecteur van het Vejle-museum, dat meehielp de objecten verder op te graven en vanaf februari tentoon zal stellen.

Uniek

Op de objecten zijn runen en inscripties te zien. Een van de objecten maakt zelfs melding van Constantijn de Grote, de eerste christelijke Romeinse keizer die in de vroege vierde eeuw leefde. ,,De symbolen maken de objecten uniek, meer dan het aantal stukken dat er gevonden is”, zegt Mads Ravn. ,,Er staan veel symbolen op, en sommige hebben we nog nooit gezien. Daarmee kunnen we onze kennis over de mensen die in deze tijd leefden vergroten.”

De objecten werden zes maanden geleden ontdekt, maar het nieuws is nu bekendgemaakt. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de schat misschien begraven is als offer aan de goden, in een tijd waarin het klimaat in Noord-Europa plotseling veranderde. Dat kwam door een vulkaanuitbarsting in IJsland in het jaar 536, waarbij grote hoeveelheden as in de lucht belandden.

De in Denemarken gevonden stukken.