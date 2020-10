‘Doe niet zo krampachtig en breng het coronavaccin nu al op de markt’

Marcel Levi vroeg het een Britse minister een keer recht voor zijn raap: waarom zó voorzichtig doen met een coronavaccin? De gevaren daarvan - bijwerkingen, in sommige gevallen misschien zelfs ernstig - kunnen toch nooit schadelijker zijn dan wat er nu met het land gebeurt? ,,Die minister gaf me letterlijk het antwoord: ‘Als er iemand in het land doodgaat aan het vaccin, of een heel ernstige bijwerking, en ik heb heb dat vaccin vervroegd vrijgegeven, dan is het míjn schuld. Terwijl: als er iemand aan corona overlijdt, of ernstige gezondheidsklachten krijgt nadat zijn winkel failliet is gegaan, dan is die link veel minder direct.’ Je ziet dat politici zich vaak zo gedragen: ze willen niet persoonlijk ergens de schuld van krijgen. Ik geloof niet dat in Nederland veel anders is dan in Engeland.”