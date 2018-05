Dramatische ontdekking: man zonder hoofd gevonden in vulkaanstad Pompeï

Amerikanen sturen helikopter naar Mars

11 mei Over een paar jaar vliegt er een helikopter rond op Mars. De Verenigde Staten bouwen een klein vaartuigje, dat rond 2020 naar de rode planeet moet vertrekken en daar in 2021 moet aankomen. Het is de eerste keer dat een machine zelfstandig gaat rondvliegen op een ander hemellichaam.