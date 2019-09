Giechelen en vreugdesprongetjes: ratten zijn volgens onderzoek dol op verstoppertje spelen

Neurowetenschappers uit Duitsland brachten twee weken door in een kleine ruimte bezaaid met dozen, vergezeld door een aantal ratten. Zo ontdekten ze dat de dieren verrassend bedreven waren in het spelen van verstoppertje en dat ze zelfs zonder voedsel of water als beloning het spelletje fanatiek meespeelden. De enige beloning die de diertjes kregen, was zogeheten positieve sociale interactie: ofwel fysiek contact, de ratten werden bijvoorbeeld geaaid.

Extreem sociaal

Het onderzoek werd gisteren gepubliceerd in Science en biedt nieuw inzicht in speelgedrag bij zoogdieren. ,,Wie veel met ratten werkt, leert hoe intelligent en extreem sociaal deze dieren zijn’’, zegt een van de hoofdonderzoekers, Konstantin Hartmann, van de Humboldt Universiteit van Berlijn. Volgens de onderzoeker vormt het gedrag van ratten het bewijs dat de dieren nog meer op ons lijken dan we dachten, waardoor ze dus nog beter model kunnen staan voor de mens in onderzoek naar bijvoorbeeld sociaal gedrag en sociale stoornissen.



Dat ratten giechelen als ze plezier hebben, was overigens al langer bekend. Net als mensen, schieten de knaagdieren in de lach als ze op hun buik of onder hun pootjes worden gekieteld. Dat giechelen doen ze ook wanneer ze gevlooid worden door een andere rat, of wanneer ze genieten van een lekker hapje. De toon van hun gelach is alleen zo hoog, dat je het niet zomaar kunt horen. Alleen met een speciale microfoon kan het rattenlachje waargenomen worden.