Het kan echt: iets bekennen wat je niet hebt gedaan

Stel: je komt na een lange wandeling thuis en je treft je partner levenloos aan. Hij of zij is doodgestoken. Je belt 112, haalt het mes uit het lichaam en probeert te reanimeren, tevergeefs. De politie verschijnt en daarmee is jouw huis veranderd in een plaats delict. ,,De eerste stap in de route naar een invalide verklaring is dan de schuldpresumptie’’, vertelt rechtspsycholoog Robert Horselenberg (Maastricht University), die politieverhoren bestudeert.