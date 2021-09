Honden herkennen menselijke intentie, ontdekken onderzoekers

Het was al duidelijk dat honden bijvoorbeeld opgewonden raken van signalen die wijzen op een aanstaande actie, zoals wanneer een riem wordt opgepakt. Het was alleen onduidelijk of honden daadwerkelijk de menselijke intentie begrijpen. Duitse onderzoekers beschrijven nu in het tijdschrift Scientific Reports hun ‘traktatietest’ om meer over het hondenbrein te weten te komen. De onderzoekers en honden werden van elkaar gescheiden door middel van een scherm waarin een luikje was gemaakt.

Traktatie

Tijdens de studie testten de onderzoekers de honden op drie manieren: in het ene geval probeerden ze een traktatie aan te bieden, maar lieten het ‘per ongeluk’ aan hun kant van het scherm vallen en zeiden ‘oeps!’, in een andere probeerden ze een traktatie aan te bieden, maar was het doorgeefluikje geblokkeerd. In een derde bood de onderzoeker de traktatie aan, maar trok deze toen plotseling terug en zei: ‘Ha ha!’

,,Het idee van dit experiment is dat ze in alle drie de situaties om de een of andere reden geen voedsel krijgen”, zegt Juliane Bräuer, co-auteur van het onderzoek van het Max Planck Institute for the Science of Human History. Het verschil zit 'm erin of dat komt doordat de traktatie opzettelijk wordt onthouden of niet.



Het onderzoeksteam schrijft dat de honden duidelijk ander gedrag vertonen in de verschillende omstandigheden. De resultaten, gebaseerd op analyse van video-opnames van 51 honden, laten zien dat de honden langer afstand hielden van het luikje in het geval dat de onderzoekers de lekkernij plots wegtrokken. Ze stopten ook vaker met kwispelen en gingen zitten of liggen.



,,Dit geeft aan dat honden inderdaad opzettelijke acties onderscheiden van onbedoeld gedrag”, concluderen de onderzoekers. Ze merken echter op dat verder onderzoek nodig is om te onderzoeken of honden daadwerkelijk reageerden op de verschillende uitroepen van de onderzoeker.