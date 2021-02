In de zevende hemel met beeld en geluid van Mars: ‘NASA brengt de planeet dichter bij de aarde’

De haarscherpe beelden van de succesvolle landing van de Perseverance op Mars, vorige week donderdagavond, zorgen voor gevoelens van trots en gelukzaligheid. Bij de vluchtleiding in Pasadena, bij wetenschappers over heel de wereld en ook bij burgers. De beelden roepen herinneringen op aan een andere megaprestatie in de ruimtevaart, die van de landing van de eerste mens op de maan. Alleen ging het toen om veelal mistige zwart-wit beelden. ‘Amateurbeelden’ in vergelijking met die van Mars die je het gevoel geven er zelf bij te zijn.