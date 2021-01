Je pijngrens verhogen? Zing, dans en kijk naar iets groens

Historicus Philipp Blom denkt dat pandemie het omslagpunt in ons leven is

27 september De coronacrisis biedt ons de mogelijkheid om het roer in de maatschappij volledig om te gooien. En dat is hoog tijd, vindt filosoof en schrijver Philipp Blom. ,,We moeten leren van dingen af te zien.’’